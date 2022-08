La Chine annonce l’annulation de 23 prêts accordés à 17 pays africains - adakar.com

News Afrique Article Afrique La Chine annonce l’annulation de 23 prêts accordés à 17 pays africains Publié le lundi 22 aout 2022 | agenceecofin.com

Régulièrement accusé d’entraîner des pays africains dans le « piège de la dette », l’empire du Milieu tente de polir son image sur le continent, dans un contexte de rivalité accrue avec les puissances occidentales.



Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi (photo), a annoncé le jeudi 18 août, que Pékin annulera 23 prêts sans intérêt accordés à 17 pays africains, et qui sont arrivés à échéance à fin 2021.



S’exprimant par visioconférence lors d’une réunion des coordinateurs sur le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 8), tenue à Dakar en novembre 2021, le chef de la diplomatie chinoise a précisé que l’annulation de ces prêts, dont le montant n’a pas été dévoilé, s’ajoute à plusieurs actions similaires prises auparavant par l’empire du Milieu, citant notamment l’annulation de plus de 3,4 milliards de dollars et la restructuration d'environ 15 milliards de dollars de dettes accordées à des pays africains entre 2000 et 2019.