Soutien aux ménages : les transferts d’argent reprennent la semaine prochaine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Soutien aux ménages : les transferts d’argent reprennent la semaine prochaine Publié le lundi 22 aout 2022 | seneweb.com

© aDakar.com par PMD

Lancement des opérations de transferts monétaires exceptionnels

Dakar, le 10 mai 2022 - Le président de la République, Macky Sall, a officiellement lancé, ce mardi 10 mai, les opérations de transferts monétaires exceptionnels aux ménages vulnérables. Tweet

Le programme Cash transfer, destiné à soutenir les ménages vulnérables dans ce contexte de crise post-pandémie de Covid-19 et de guerre en Ukraine, avait connu une «pause». Celle-ci avait été interprétée comme un retard.



Mais selon le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, repris par Le Soleil, il s'agissait bien d'une pause. Il précise qu'il était convenu avec la Banque mondiale que «les transferts ne pourraient pas se dérouler pendant la campagne électorale». Que les ayants droit non payés à la date du 10 juillet 2022 recevront leur dû après les élections.



Cette promesse sera tenue. Le programme ayant repris, d'après Samba Ndiobène Ka, avec la finalisation de la liste des bénéficiaires, la planification des paiements et le traitement des réclamations. Ainsi, assure le ministre, les 163 028 ayants droit non payés et qui sont issus des régions de Tamba, Kédougou, Kaolack, Sédhiou et Ziguinchor, recevront leur transfert la semaine prochaine.



Le programme Cash transfer a été lancé en mai dernier par le Président Macky Sall. Il a mobilisé plus de 43 milliards de francs CFA. Chacun des 542 956 bénéficiaires recevront 80 000 francs CFA.



A la date du 11 août, renseigne le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, 316 892 bénéficiaires ont reçu leur transfert, soit 58% des ayants droit du programme.