Ousmane Sonko : « Ce que le père de Outhmane Diagne nous a recommandé » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko : « Ce que le père de Outhmane Diagne nous a recommandé » Publié le lundi 22 aout 2022 | Senego

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

Le leader du parti Pastef Les Patriotes a rendu visite, ce dimanche, aux familles des « otages » politiques parmi lesquelles les parents du Coordonnateur de la Mafia Kacci Kacci. Dans un post, Ousmane Sonko a levé le coin du voile sur son entretien avec le père de Outhmane Diagne.



Selon le maire de Ziguinchor, le père de Outhmane Diagne leur a recommandé la patience et l’endurance en leur rappelant les paroles d’un sage musulman du nom de Ibn Taymiya qui, menacé par un roi autocrate, avait répondu en ces termes : « Si vous m’emprisonnez, j’aurais plus de temps pour adorer mon Seigneur ; si vous m’exilez, j’aurais le loisir de sillonner des contrées inconnues et découvrir le monde ; si vous me tuez, je me présenterais en martyr devant mon Seigneur et irais au paradis ».



Demande d’Ousmane Sonko aux militants et sympathisants



Ousmane Sonko demande ainsi à tous les militants et sympathisants « de rester très proches de nos otages politiques et de leurs familles, d »aller leur rendre visite régulièrement en prison et de se rendre chez eux pour encourager leurs familles, de renforcer la chaîne de solidarité et de rester mobilisés pour la suite.«



Outhmane Diagne



Le coordonnateur de la Mafia Kacc Kacc, Outhmane Diagne a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabine. Il est visé pour « diffusion de fausses nouvelles, effacement et modification des données de journaux . »



#OusmaneSonko #OuthmaneDiagne