Casamance : Un camion contenant des centaines de pièces de bois saisi à Samine et à Tanaff (Photos) Publié le dimanche 21 aout 2022

Trafic de Bois en Casamance: la Suisse ouvre une procédure pour crime de guerre

Un coup de filet de la gendarmerie sénégalaise. En effet, la Gendarmerie nationale vient de procéder à la saisie d’importantes quantités de bois à Tanaff, dans la forêt de Mangaroungou dans le département de Goudomp et à Saré Captain dans le département de Bounkiling.



En exécution des directives du Haut-commandement relatives à la lutte contre l’exploitation et le trafic illicites de bois, des dispositifs particuliers de surveillance et de contrôle sont mis en place dans les réserves forestières notamment dans la partie sud du territoire.



A cet effet, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, les brigades de Samine et de Tanaff rattachées à la compagnie de gendarmerie de Sédhiou, renforcées par les unités d’intervention, ont mis la main, le 11 août 2022, sur un camion gros porteur transportant une cargaison de quarante (40) madriers et des centaines de pièces de bois de venne fraichement coupées.



Après cette importante saisie, une enquête est immédiatement ouverte et des séries d’opérations sont effectuées entre les 11 et 18 août 2022. « Les investigations menées ont vite permis la découverte d’une vaste organisation de trafic illicite de bois avec la saisie d’autres stocks de venne dissimulés dans la forêt de Mangaroungou et au village de Saré Captaine dans les départements respectifs de Goudomp et Bounkiling », poursuit le communiqué.

A terme, l’enquête a permis l’interpellation de cinq (05) personnes et la saisie de cinq cent cinquante neuf (559) madriers, cent trente deux (132) plateaux, cent soixante dix (170) poutrelles, cent quatre-seize (196) billons, deux (02) tronçonneuses, des accessoires de coupe ainsi que deux (02) camions gros porteurs ayant servi au transport du bois. Les individus interpelés sont mis à la disposition des autorités judiciaires.



A cet effet, la Gendarmerie salue la « franche collaboration des populations » dans la lutte contre ce phénomène qui constitue une « catastrophe environnementale » et les invite à « appeler gratuitement aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20 du Centre de Renseignement et des Opérations pour toute information y relative ».