Nouveau bureau, tournée nationale : Pastef fait sa mue Publié le dimanche 21 aout 2022

Pastef va faire peau neuve. Dans une circulaire adressée aux structures de base du parti dont il est le président, Ousmane Sonko décline l’agenda de renouvellement et de structuration des instances de la formation politique qu’il dirige, ainsi que d’autres activités en vue de la prochaine course pour le Palais.



Les Echos, qui a consulté la note, rapporte qu’un nouveau Bureau politique provisoire du secrétariat national de Pastef sera mis en place lundi prochain. Un commissariat scientifique sera créé le 23 septembre prochain et deux semaines plus tard, le 7 octobre, ce sera au tour du Conseil national.



Le renouvellement des instances de Pastef, au Sénégal et dans la diaspora, est prévu du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023. Deux mois après le lancement des opérations de renouvellement, en novembre, Ousmane Sonko va entamer une tournée nationale de sept mois. Elle prendra donc fin en mai 2023, soit neuf mois avant la présidentielle.



La dernière marche pour Pastef avant la présidentielle de 2024, ce sera son congrès prévu le 1er juillet 2023. Lors de ces assises, le candidat du parti pour la succession du Président Macky Sall sera désigné ainsi que le nouveau président de la formation politique. Ce sera donc un congrès d’investiture et de renouvellement de la tête de Pastef.