Sénégal: le festival Jotaay Ji veut aborder les réalités de la condition féminine Publié le dimanche 21 aout 2022 | RFI

Au Sénégal, le premier festival féministe Jotaay Ji, organisé par le collectif Jama, se tient jusqu'au 21 août sur la place du Souvenir de Dakar, au musée de la Femme Henriette-Bathily. Au programme, consentement, santé sexuelle, violences gynécologiques et conjugales ou avortement, autant de thèmes ayant pour but que les femmes et les militantes féministes parlent de leurs réalités et de leurs expériences dans un espace de bien-être. En fin de journée, un groupe a été initié au yoga et à l’auto-défense.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



À la tombée de la nuit, une dizaine de femmes étaient alignées deux par deux pour essayer différentes techniques d’auto-défense. La coach Khadija Bocoum leur montrait comment mettre à terre un agresseur qui vous agrippe la main ou qui vous menace avec un couteau :



« C’est se défendre à partir de techniques très simples qui n’ont pas besoin de force. C’est pour les aider et pour leur donner confiance en elles, parce que ce sont les femmes qui sont le plus agressées, violées ».