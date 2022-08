Sénégal: manifestation contre la vente d’une parcelle de terrain de l’hôpital Le-Dantec - adakar.com

News Société Article Société Sénégal: manifestation contre la vente d’une parcelle de terrain de l’hôpital Le-Dantec Publié le dimanche 21 aout 2022 | RFI

© aDakar.com par BL

À Dakar, la polémique enfle après la décision du gouvernement sénégalais de fermer l’hôpital Aristide-Le-Dantec en vue de sa réhabilitation. Ce samedi, une association pour la défense de l’hôpital a organisé une manifestation, pour s’insurger contre la cession d’une partie du terrain abritant l’hôpital à un promoteur privé.



Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



À l’unisson, quelques dizaines de personnes disent leur refus de voir l’hôpital Aristide-Le-Dantec vendu.



Malgré la pluie, la marche du Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital a mobilisé.



« Nous avons d’autres solutions »

Parmi les marcheurs Nina Penda Faye porte-parole du collectif baptisé « Patients en danger » : « Nous nous solidarisons avec tous les contractuels, avec toutes les personnes impactées par la fermeture de l’hôpital, mais au-delà de ça, par cette vente de 3 ha qui n’aurait pas dû se faire et qui ne doit pas se faire. Au président Macky Sall, nous disons que nous avons d’autres solutions », harangue-t-elle au micro.



Pour financer la rénovation, les autorités prévoient en effet de vendre trois hectares du terrain de l’hôpital, et cela crée la polémique depuis quelques jours. Notamment auprès des travailleurs de l’hôpital qui dénoncent un bradage inédit et invitent les autorités à se ressaisir.