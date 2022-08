Élections législatives au Sénégal : recomposition du parlement et enjeux pour la démocratie - adakar.com

Fin juillet se sont déroulées les élections législatives au Sénégal. Suite à la crise politique de mars 2021 et dans le contexte du conflit russo-ukrainien – le Sénégal importe près de 40% de son blé depuis la Russie –, accentuant une crise socio-économique née de la pandémie de Covid-19, ces élections étaient redoutées par les observateurs. 165 sièges de députés étaient en jeu dans cette seconde élection organisée depuis le début de l’année, puisqu’en janvier avaient déjà eu lieu les élections municipales et départementales. Celles-ci avaient vu la défaite de la majorité présidentielle. Pour beaucoup, ces législatives étaient considérées comme un test crucial pour le président Macky Sall. Du score de sa coalition dépendrait la possibilité qu’il se représente aux élections présidentielles de 2024 pour un troisième mandat, ce que la constitution actuelle lui interdit théoriquement. Pour envisager une modification constitutionnelle, il faut effectivement un vote des 3/5 des députés du parlement, cela ne semble plus possible en l’état.