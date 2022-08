Sénégal : l’armée, entraînée dans la politique, assure maintenir ses effectifs au Mali - adakar.com

L’armée sénégalaise, une des principales contributrices en soldats et policiers à la force de l’ONU chez le voisin malien, a assuré maintenir son niveau de participation à la Minusma, répondant au principal opposant sénégalais et candidat déclaré à la présidentielle.



Le bataillon sénégalais basé à Sévaré (centre du Mali) a entamé sa relève cette semaine, a rapporté la Minusma sur les réseaux sociaux.



Propagation



Le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, s’est servi du Mali pour attaquer le président Macky Sall et la France jeudi quand il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Il a aussi exprimé un soutien appuyé au chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. «Nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas, puisqu’ils n’étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d’amener des troupes», a dit Ousmane Sonko.