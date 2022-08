Sénégal : peut-on sauver Dakar du naufrage pluvial ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : peut-on sauver Dakar du naufrage pluvial ? Publié le samedi 20 aout 2022 | Jeune Afrique

© aDakar.com par BL

Les sapeurs-pompiers s`activent à évacuer les eaux

Dakar, le 9 août 2022 - Les sapeurs-pompiers sont à pied d`œuvre pour procéder à l`évacuation des eaux de pluies à Hann. Tweet

Soumises à une surpopulation en croissance perpétuelle et à une pression foncière aux répercussions délétères, Dakar et sa banlieue viennent de connaître, une nouvelle fois, des inondations dramatiques. Pourtant, des solutions existent.



C’est un rituel saisonnier, donc prévisible, dont les conséquences se sont à nouveau révélées tragiques. Chaque année, entre juillet et octobre, la saison des pluies transforme Dakar en piscine à ciel ouvert, occasionnant moult désagréments et des dommages parfois tragiques.



Le 5 août, des pluies diluviennes se sont ainsi abattues sur la capitale sénégalaise, paralysant la circulation, entraînant des coupures d’électricité et d’eau dans de nombreux quartiers et occasionnant diverses dégradations dans la conurbation surpeuplée où s’entassent près de 25 % des 17 millions de Sénégalais.