Mali - Ousmane Sonko: “nos frères maliens font notre fierté, j’encourage le président Assimi Goita qui n’a pas perdu la face“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali - Ousmane Sonko: “nos frères maliens font notre fierté, j’encourage le président Assimi Goita qui n’a pas perdu la face“ Publié le vendredi 19 aout 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

En conférence de presse, jeudi 18 août à Dakar, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a adressé des encouragements au peuple malien et au dirigeant de la transition politique, le Colonel Assimi Goita.



"Je me permets de féliciter nos frères maliens de leur dire qu’ils font notre fierté de les encourager à rester dans ce sillage, d'encourager le président Assimi Goita qui n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui sont obligés d'aller à Bamako manger du fonio", a dit Ousmane Sonko lors d'une déclaration faite, le jeudi 18 août 2022, à Dakar.



Pour l'opposant, leader du parti “Pastef, les patriotes“, le président Assimi Goita doit davantage rester proche de son peuple et ne pas céder aux discours politiciens qui lui feraient croire qu'il est tout puissant.



"Il n'a pas à rougir. Nous lui disons nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cette objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigadé dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui est là, qui est le tout puissant. Qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. "



Ousmane Sonko promet par ailleurs que le peuple malien vaincra contre les terroristes djihadistes. "Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par es efforts des maliens