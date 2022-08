Hôpital Aristide Le Dantec: Dr Marie Khemesse Ngom : “Celui qui veut marcher n’a qu’à aller marcher“ - adakar.com

© Autre presse par DR

Le nouveau ministre de la Santé et de l`Action sociale reçu par le chef de l`État

Dakar, le 31 mai 2022 - Le chef de l`État a reçu en audience le nouveau ministre de la Santé et de l`Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye. Tweet

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait, hier, le tour de quelques hôpitaux de Dakar pour constater de visu le processus de redéploiement des patients qui étaient à l’hôpital Le Dantec. Une occasion que Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a saisie pour répondre au Parti démocratique sénégalais (Pds) qui a annoncé une enquête parlementaire sur la vente des 3 hectares mais aussi au Collectif pour la sauvegarde de l’hôpital Aristide Le Dantec qui compte marcher ce samedi après sa plainte déposée. «Si certains pensent qu’ils peuvent faire des enquêtes parlementaires sur le foncier de l’hôpital, c’est leur droit le plus absolu. Nous sommes dans un pays de droit et organisé. Ceux qui veulent porter plainte n’ont qu’à le faire», lance Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye.



Pour cette dernière, ce qui est important, aujourd’hui, c’est la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec qui croule sous le poids de l’âge. Et pour la reconstruction de cet hôpital, souligne-t-elle, plusieurs options avaient été proposées. Celle qui a été retenue, c’est de fermer la totalité des services et de les redéployer au niveau de Dakar dans un premier temps. «Nous allons nous appesantir sur ce qui constitue notre mission. C’est-à-dire de s’occuper de la prévention et de la promotion des soins», précise la patronne du département de la Santé. Qui affirme que le ministère de la Santé ne redéploye pas. Ce sont les experts des services d’accueil qui sont en charge de cette mission. A l’en croire, rien n’a été inventé comme certains veuillent le faire croire. D’après la successeuse de Abdoulaye Diouf Sarr, tout a été planifié et toutes les parties prenantes ont été associées dans ce processus. «Pour la marche annoncée du collectif pour la sauvegarde de l’hôpital Le Dantec, je n’y peux rien. Cela n’est pas de ma compétence mais plutôt du ressort du gouverneur et du préfet qui autorise ou pas. Celui qui veut marcher n’a qu’à aller marcher», dégage l’ex Directrice de la santé publique.