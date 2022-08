Mahammed Boun Abdallah Dione : le PM qui s’impose à Macky Sall - adakar.com

Mahammed Boun Abdallah Dione : le PM qui s'impose à Macky Sall Publié le vendredi 19 aout 2022

Alors que la nomination du nouveau chef de gouvernement est très attendue, le Président Macky Sall temporise car il envisagerait en réalité plusieurs options. D’après nos informations, Macky Sall hésite sur la meilleure stratégie à suivre et mesure les inconvénients des différentes options possibles.



D’où son peu d’empressement à officialiser sa décision. Contrairement aux informations qui ont pu être véhiculées ici et là, le chef de l’État n’a pas encore identifié l’heureux élu. Et sa short list, qui a considérablement évolué au fil du temps, pourrait révéler quelques surprises… Mahammed Dionne pourrait en être une. Et, ce pour plusieurs raisons.

Trop lisse, trop proche des faits et des chiffres, pas assez ‘’peuple’’ pour lorgner le fauteuil de son patron de président, Dionne, a toujours eu le profil du Premier ministre idéal. Méthodique, attentif, ordonné, homme de convictions et d’efforts prolongés, modéré et consensuel, il a les qualités de l’emploi et ce qui ne gâche rien l’allure de la fonction : son élégance soignée au millimètre n’a jamais été prise en défaut. C’est aussi un homme de rigueur, malgré son naturel discret.



Abnégation et rectitude



Le chef du gouvernement n’est pas un « pro » de la politique. Archétype du technocrate, l’équilibre pour lui repose d’abord sur Dieu (c’est un fervent talibé mouride) et le travail bien fait. Sa méthode est tout entière articulée autour de la transparence. L’homme est d’un esprit fédérateur et transcende beaucoup de clivages politiques et politiciens. Il est beaucoup plus consensuel. C’est pourquoi, soutiennent les analystes politiques, Dionne représente le choix le plus cohérent, dans la mesure où l’homme n’a jamais affiché d’opinions partisanes depuis sa nomination au gouvernement et ne s’est jamais exprimé sur des sujets polémiques hors de son champ de compétences.



Un adepte de la sobriété



Personnalité à la fois brillante et incisive, Dionne s’appuie sur un curriculum vitae assez impressionnant pour occuper une place à part dans le marigot politique Sénégalais: un peu au-dessus de la mêlée. Ingénieur et économiste, Mahammed Dionne a étudié en France. C’est un fidèle à Macky Sall. Il fut son directeur de cabinet quand il était lui-même Premier ministre (2005-2007), puis président de l’Assemblée nationale (2007-2008). Adepte de la sobriété, il sait où il va et comment y parvenir. Selon ses proches, son credo s’égrène à travers une poignée de principes : l’ouverture à tous ceux qui se reconnaissent dans la défense des valeurs de la République, l’efficacité dans le travail et «la philosophie de l’action». «Il est méthodique, pondéré, extrêmement posé », résume un vieux compagnon de route.« Il pense qu’il faut parler vrai, en évitant la communication gadget », ajoute ce conseiller technique à la Primature. Dionne a su privilégier la maîtrise des dossiers sur les effets de manche.



In fine, Macky Sall pourrait ne pas hésiter à compléter ce «puzzle» en le nommant pour diriger son gouvernement. Le président Sall souhaitait un Premier ministre compétent sur le plan financier et qui ne traîne pas de casseroles, un homme qui ne dérange pas ses alliés et rassure les bailleurs de fonds. Il peut la trouver en la personne de Mouhamed Dionne. Il est aussi dépeint comme un grand rhéteur sur qui le président Sall peut compter pour aller au charbon. Pour preuve, sur l’affaire Arcelor Mittal et Petro Tim, il n’a pas fait dans la fine bouche pour défendre le régime.



Au-dessus de la mêlée



De Patron du BOSS à celui du PSE en devenant Boss du Gouvernement, Mohamed Dionne est un brillant sujet qui travaille dur. Avec une vision claire. Il sait mettre de l’ordre, imposer la discipline et a, en plus, le sens des responsabilités. Fier d’avoir été formé dans son pays -Ingénieur en informatique de formation, diplomate de carrière -, Mahammed Dionne est parti à l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), où il a notamment dirigé le département Afrique. Le président Macky Sall l’a fait donc revenir à Dakar pour lui confier le suivi du tout nouveau Plan Sénégal émergent, ce qui est un peu Plan Marshall pour faire décoller l’économie sénégalaise. Avec une telle fiche, Dionne, le premier de la classe, le larbin à la cervelle en forme de classeur, un James Bond de la Finance, de par son style, son tempérament et son mode de gouvernance, Dionne est l’homme de la situation.