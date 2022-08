Abdoul Mbaye à l’opposition : « Évitons les guerres de revendication de leadership et préservons l’unité… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoul Mbaye à l’opposition : « Évitons les guerres de revendication de leadership et préservons l’unité… » Publié le vendredi 19 aout 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

Tweet

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) s’est fendu d’un tweet, jeudi, pour inviter ses camarades de l’opposition à éviter les guerres de revendication de leadership et préserver l’unité qui a révélé leur force.





Selon Abdoul Mbaye, c’est une entente élargie de l’opposition qui a gagné après l’échec d’un grand rassemblement tenté. Pour lui, une bataille a été gagnée, il reste à conquérir et corriger.



« Évitons les guerres de revendication de leadership et préservons l’unité qui a révélé notre force », demande-t-il à ses camarades de l’opposition.