Présidentielle 2024 : « Les partis membres de l'inter-coalition YAW/WALLU doivent clarifier leurs positions… » Publié le vendredi 19 aout 2022 | Senego

© AFP par JOHN WESSELS

Une femme glisse son bulletin de vote dans l`urne d`un bureau de Yoff, à Dakar, le 31 juillet 2022.

Le coordonnateur de Paste/Suisse, Abib Diop estime qu’à 16 mois de la présidentielle de 2024, les partis membres de l’inter-coalition YAW/WALLU doivent clarifier leurs positions par rapport à la stratégie de conquête du pouvoir via une candidature unique ou une pluralité de candidatures.



« Qu’on ne nous parle surtout pas d’un focus sur la 14 ème législature ; le temps étant en notre défaveur ! Qu’on ne nous parle surtout pas d’une charte Yewwi qui préconise une pluralité de candidatures! les résultats des dernières élections et la réussite des campagnes électorales ont changé la donne ! Il convient ainsi de s’armer d’agilité et de flexibilité face à ce contexte », déclare Abib Diop.



D’après lui, les législatives ont montré que l’inter-coalition YAW/WALLU avec un candidat unique à la présidentielle, pourrait remporter la présidentielle de 2024 dès le premier tour.



« Si les motivations de l’inter-coalition étaient de nature à faire une union sacrée contre Macky, on comprendrait mal une dispersion. Les dernières joutes électorales montrent que l’union des forces et des énergies est la seule action stratégique qui vaille », explique-t-il.



« S’aligner dès à présent, permettrait d’anticiper et d’établir la stratégie de campagne assez tôt ! on prendrait de l’avance sur nos adversaires. Ces derniers ayant le contrôle de l’appareil d’état et une bonne assise financière. S’unir pourrait constituer un atout financier et logistique avec une synergie d’actions qui se révèlerait efficiente ; on aura le fameux 1+1=3 que nous enseigne la stratégie d’entreprise, pour nous montrer qu’il y’aura toujours un petit plus en créant les conditions d’une synergie sur différentes activités, qui, séparément pourraient se révéler moins intéressantes », demande-t-il à ses camarades de l’inter-coalition Yewwi-Wallu.



