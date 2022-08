L’influenceur sénégalais, Khaby Lame, obtient la nationalité italienne - adakar.com

L'influenceur sénégalais, Khaby Lame, obtient la nationalité italienne Publié le vendredi 19 aout 2022

Khaby Lame

Le jeune homme de 22 ans, d’origine sénégalaise, a vécu toute son enfance en Italie. Celui qui se rêve acteur a percé sur le réseau social pendant le confinement, en caricaturant des vidéos… sans prononcer un seul mot.



La star de TikTok, Khaby Lame, a obtenu la nationalité italienne mardi. Né au Sénégal, il est arrivé en Italie à un an, et y a vécu toute sa vie. Il y a quelques années, il a multiplié les petits boulots, avant de devenir célèbre grâce à TikTok. Il compte aujourd’hui 150 millions d’abonnés.



« Je me suis toujours senti italien», a déclaré le Tik tokeur Khaby Lame mercredi. Devenu depuis quelques années l’influenceur le plus connu de la plateforme Tik tok, le jeune homme né au Sénégal et vivant en Italie depuis ses un an vient d’obtenir la nationalité italienne.



C’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue mercredi à Chivasso, sa ville natale près de Turin, dans la région du Piémont, qu’il a officiellement obtenu la citoyenneté italienne. En Italie, c’est le droit du sang qui prévaut et non le droit du sol : pour obtenir la citoyenneté italienne rapidement il est nécessaire d’avoir un parent italien sinon les démarches sont souvent très longues.



