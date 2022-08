Audience avec les élus de Benno : Macky débriefe le samedi - adakar.com

Publié le vendredi 19 aout 2022 | Senego

De retour de voyage, le président de la République ne s’accorde pas de moment de repos avant de replonger dans les dossiers du pays, là où il les avait laissés. L’un des plus importants étant le fonctionnement de la future Assemblée nationale, il reçoit sans tarder les élus de son camp ce week-end au Palais.



Heureux qui comme Macky, a fait un bon voyage. Joachim Du Bellay ne renierait pas cette paraphrase, au vu des grands travaux qui attendent le chef de l’Etat à son retour de voyage. Macky Sall a eu fort à faire en tentant de réconcilier les frères ennemis maliens et ivoiriens, ou rebelles et loyalistes tchadiens.



Il y a quelque temps auparavant, toujours coiffé de sa casquette de président de l’Union africaine (Ua), il s’était offert une escale à Juba, pour rabibocher Salva Kiir et Riek Machar, les deux têtes de l’Exécutif du Sud Soudan, en les exhortant à ne pas (re)mettre leur pays à feu et à sang à l’approche de la Présidentielle de 2023. Son retour au pays ne sera pas synonyme de repos, tout à fait à l’image d’Ulysse, tel que chanté dans l’Odyssée par Homère. Le président de la République a le casse-tête de la nouvelle Assemblée à régler. Ce qui explique l’invitation faite aux 83 élus de Benno bokk yaakaar, qu’il veut recevoir après-demain samedi à la Salle des banquets du palais de la République.