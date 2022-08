UEMOA : le Burkina Faso lance un emprunt obligataire pour lever 150 milliards FCFA sur le marché financier

© Autre presse par DR

Economie: le trésor ivoirien mobilise plus de 121 milliards FCFA sur le marché financier régional de l`UEMOA

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a procédé ce vendredi 06 mars 2020 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à la première cotation d’un Emprunt obligataire sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dénommé TPCI, 5,80%, 2019-2026