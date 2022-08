Réconciliation inter-tchadienne : Macky encourage Mahamat Déby - adakar.com

Réconciliation inter-tchadienne : Macky encourage Mahamat Déby Publié le jeudi 18 aout 2022 | Le Quotidien

© aDakar.com par PMD

Visite officielle du président Macky Sall au Tchad

N`Djamena, le 16 août 2022 - Le président de la République est arrivé au Tchad pour une visite officielle de deux jours.

Par Mame Woury THIOUBOU – La Transition au Tchad enregistre des progrès importants. Et l’Union africaine (Ua) compte accompagner le processus jusqu’à son terme. En visite dans ce pays les 15 et 16 août, le Président Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine, a salué les «progrès» enregistrés «en dépit du contexte économique et sécuritaire particulièrement difficile». Dans le communiqué conjoint qui sanctionne cette visite du Président sénégalais, l’on peut lire que les deux chefs d’Etat ont salué la signature à Doha au Qatar, le 8 août 2022, d’un accord pour la paix et la participation des mouvements politico-militaires au Dialogue national inclusif et souverain, prévu le 20 août 2022 à N’Djamena. «Les deux chefs d’Etat ont souligné la nécessité́ de consolider les avancées enregistrées en mettant tout en œuvre en vue d’atteindre les objectifs assignés au Dialogue national inclusif et souverain pour répondre aux attentes légitimes du Peuple tchadien. Sem le Président Macky Sall a également appelé toutes les parties prenantes tchadiennes concernées à participer au Dialogue national inclusif et souverain dans l’intérêt supérieur de leur pays», indique le document. Depuis la disparition du Président Idriss Déby Itno en avril 2021, son fils, Mahamat Idriss Déby, tient les rênes du pouvoir. Et le pays s’était engagé dans un processus de Transition qui devrait aboutir à la tenue d’élections démocratiques.

Au cœur des discussions entre les deux dirigeants, la question de la sécurité. «Les deux chefs d’Etat ont déploré les conséquences de la crise libyenne sur le Sahel en général et les pays voisins en particulier, en termes de développement de réseaux terroristes et de trafics illicites en tous genres», informe le communique. L’expansion de la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel préoccupe les deux présidents. Ils préconisent ainsi «l’urgence d’une mutualisation d’actions et de moyens des pays affectés afin de mieux répondre à cette menace qui ne cesse de s’étendre vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest et ceux de l’Afrique centrale». A cet effet, l’engagement des troupes tchadiennes et de forces régionales au Sahel et dans le bassin du lac Tchad dont l’action a été et demeure déterminante dans la lutte contre le terrorisme, a aussi été salué.