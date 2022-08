Déclaration de presse de Ousmane Sonko : Menu étoffé, ce jeudi - adakar.com

Déclaration de presse de Ousmane Sonko : Menu étoffé, ce jeudi Publié le jeudi 18 aout 2022

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko en campagne à Kaolack

Le Président Ousmane Sonko tient une déclaration de presse aujourd’hui jeudi à Dakar. Au menu, de nombreuses questions politiques.



Le siège du parti Kër Maodo sis sur la VDN servira de cadre au leader de Pastef pour sa déclaration face aux journalistes. Une première après la publication des résultats officiels très serrés des dernières Législatives, avec la percée historique de l’inter coalition Yewwi-Wallu dont il est l’une des figures de proue.



Au-delà de l’affaire Pape Diop qui a affolé les réseaux sociaux, Ousmane Sonko est aussi attendu sur d’autre sujets, dont les positions affichées des deux autres députés de l’opposition, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall, abonnés non-inscrits, la transhumance parlementaire, la survivance de l’inter coalition, la déclaration de Me Wade sur le chef de l’opposition, le HCCT, le « 3e mandat clos et 2024 » etc.



Un cocktail oral que Senego restituera en images et textes à ses lecteurs.