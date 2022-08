L’orpaillage artisanal réduit les terres arables dans le Sénégal rural - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’orpaillage artisanal réduit les terres arables dans le Sénégal rural Publié le mercredi 17 aout 2022 | voaafrique.com

© Autre presse par DR

Orpaillage au Sénégal

Tweet

Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, une région aurifère frontalière du Mali et de la Guinée, est exposée à l'orpaillage artisanal par des jeunes de plusieurs pays africains. Alors que l'exploitation artisanale de l'or impacte gravement l'environnement et le mode de vie des populations. Les acteurs des villages et collectivités locales de la région de Kédougou demandent à l'Etat du Sénégal de soutenir les jeunes dans le domaine de l'agriculture, afin d'enrayer ce phénomène d'orpaillage artisanal

Commentaires