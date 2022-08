Niger : une marche contre Barkhane interdite, les opposants lancent une pétition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Niger : une marche contre Barkhane interdite, les opposants lancent une pétition Publié le mercredi 17 aout 2022 | Le Figaro

© aDakar.com par BL

Manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi à la Place de l`Obélisque

Dakar, le 8 juin 2022 - L`opposition réunie autour de la coalition “Yewwi Askan Wi“ a tenu, ce mercredi, une manifestation populaire à la Place de l`Obélisque. Tweet

Une marche prévue mercredi 17 août à Niamey contre la présence de soldats de la force Barkhane au Niger, a été interdite et ses organisateurs ont annoncé avoir décidé de lancer en lieu et place une pétition exigeant leur départ.



Le mouvement M62 qui rassemble des organisations de la société civile et se décrit comme «pacifique» et engagé pour «la dignité et la souveraineté du peuple nigérien», indique dans un communiqué que, «respectueux» de la loi, il «prend acte de l'interdiction» de sa marche.