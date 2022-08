Fact-checking sur les allégations de fraude au Fouta: La vérité des PV de la Ceda - adakar.com

Fact-checking sur les allégations de fraude au Fouta: La vérité des PV de la Ceda
Publié le mercredi 17 aout 2022

L’intercoalition Yewwi-Wallu s’est abstenue de saisir le Conseil constitutionnel, même si elle estime que deux députés lui ont été soustraits et ajoutés frauduleusement à Benno Bokk Yaakaar, grâce notamment à des bourrages d’urnes dans certains bureaux à Podor, Matam, Kanel et Ranérou. Elle en veut pour preuve plusieurs PV non signés dont ceux des bureaux de vote n°1 des centres de Ndiott et de Baabangol à Kanel ; 06, 05, 04 et 03 de Walaldé 2 (Podor). Ne pouvant vérifier l’information ni auprès de la Commission nationale ni auprès de Déthié Fall qui a refusé de nous présenter ses preuves, ‘’EnQuête’’ a recouru aux présidents des Ceda de Kanel et de Podor, ainsi que sur un représentant d’Aar Sénégal pour voir s’il y a eu fraudes. Sur la non-signature de PV à Ndiott, Baabangol et Walaldé, il résulte des vérifications que les PV disponibles au niveau de la Ceda ont au moins été signés par les représentants de l’Administration. Dans certains bureaux de vote examinés, il y a, en sus des représentants de l’Administration, des représentants de Wallu ou d’Aar qui ont siégé et ont signé les PV.



En conférence de presse avant-hier, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a remis en cause les chiffres publiés par la Commission nationale de recensement des votes dans certains départements et est revenu sur les raisons pour lesquelles l’intercoalition n’a pas déposé de recours auprès du Conseil constitutionnel. Déthié Fall affirme : ‘’Dans ce document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d’appel, nous revenons sur toutes les irrégularités notées sur les PV, lors de l’échantillonnage et qui nous avait amenés à formuler une demande d’ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s’est passé dans les quatre départements cités (Matam, Ranérou, Kanel et Podor). Malheureusement, le président a refusé... L’intercoalition a décidé de ne pas introduire un recours devant le Conseil constitutionnel, parce que nous n’avons plus confiance en ce Conseil… Ce n’est pas à ce niveau que les deux à trois députés qui nous ont été enlevés, compte tenu du bourrage d’urnes qui a existé dans certaines zones, nous seront restitués.’’



Mais quelles sont les preuves sur lesquelles s’appuie le plénipotentiaire de Yewwi Askan Wi pour soutenir que deux, voire trois députés leur ont été enlevés au bénéfice de Benno Bokk Yaakaar et qu’il y aurait eu ‘’bourrage’’ d’urnes dans certains bureaux de vote à Kanel, Podor, Matam et Ranérou ? Interpellé, le mandataire de Yewwi Askan Wi n’a pas voulu répondre à nos sollicitations, malgré les relances. ‘’EnQuête’’ s’est alors référé sur ses précédentes sorties pour en savoir davantage sur les arguments brandis par la coalition de l’opposition pour justifier ces éventuelles fraudes.



Lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, le mercredi 3 août 2022, M. Fall avait évoqué des scores ‘’extraordinaires’’ en faveur de la mouvance présidentielle, pour soutenir le caractère frauduleux des résultats dans lesdits départements. En ce qui concerne les départements de Kanel et de Podor en particulier, il a surtout porté à la connaissance de l’opinion deux griefs principaux.



D’une part, ce sont les PV non signés par les représentants des coalitions ; d’autre part, des PV qui ne sont même pas signés par les membres de l’Administration. Le mandataire s’est voulu on ne peut plus précis. Il déclare : ‘’A titre d’exemple, si on prend le département de Kanel, commune de Bokiladji, lieu de vote Baabangol, bureau de vote n°1, ce sont des bureaux où il n’y a la signature d’aucun représentant des coalitions. Il n’y a que la signature des membres du bureau (le président, son secrétaire, son assesseur). Aucune signature de représentant des partis. C’est la première catégorie (d’irrégularités). Pour la deuxième catégorie – c’est plus grave - ce sont des bureaux de vote où il n’y a même pas la signature des membres de l’Administration, des PV sans aucune signature. C’est inadmissible...’’



Déthié Fall d’enchainer, très sûr de lui : ‘’Cela veut dire que n’importe qui peut avoir signé ces PV et les transmettre à la Commission nationale. Quand ces genres d’irrégularités sont nombreux et doivent impacter sur les résultats des uns et des autres, cela prouve la collection dont on parle ; ça leur a permis de gagner deux députés de plus sur la proportionnelle et naturellement de priver Yewwi et Wallu de deux à trois députés.’’



Dans la même veine, le président du PRP a donné d’autres exemples dont le bureau de vote n°1 du centre Ndiott, toujours dans le département de Kanel ; les bureaux de vote n°6, 5, 4 et 3 de l’école Walaldé 2, dans la commune de Walaldé à Podor. ‘’Dans tous ces bureaux de vote, souligne-t-il, et ce n’est qu’à titre illustratif, il y a ces irrégularités (non signature des PV). Ces bureaux ont également la caractéristique commune d’enregistrer la victoire de BBY avec des écarts énormes qui dépassent l’entendement…’’.



‘’EnQuête’’ a essayé de vérifier ce qui s’est réellement passé dans les bureaux de vote incriminés. Pour le cas de Kanel, nous avons pu joindre le président de la Commission électorale départementale autonome (Ceda), monsieur Daouda Sy, qui a rejeté en bloc toutes les accusations de l’opposition.



Selon lui, tout s’est passé dans les règles de l’art, au niveau de son département. De manière spécifique, le président est revenu, à titre d’exemple, sur les cas des bureaux n°1 de Ndiott (commune de Aouré) et Baabangol (commune de Bokiladji). Il lit les PV : ‘’Dans le centre Ndiott, commune de Aouré, il n’y a que deux bureaux de vote. Pour le BV n°1 que vous avez mentionné, j’ai ici le PV avec le président qui s’appelle Samba Diakhaté, son assesseur Mohamed Ndiaye, le secrétaire général qui s’appelle Abdoulaye Fall. Tous ont signé le procès-verbal. Il y a également Samba Pathé Diallo et Yaya Sy qui ont signé respectivement pour les coalitions Benno Bokk Yaakaar et Wallu Sénégal…’’



Sur ledit PV, indique le président de la Ceda, il est indiqué les chiffres qui suivent : inscrits 424 ; votants 168 ; bulletins nuls 00 ; suffrages valablement exprimés 164. Le président a souligné, en outre, que dans ce BV, le procès-verbal fait état de 00 votant hors bureau. Ont obtenu : Bokk Gis Gis 1 voix ; Wallu 17 voix ; Yewwi 5 et BBY 141.



Pour ce qui est de Baabangol, il y a un seul bureau de vote. Le président s’appelle Ababacar Sédikh Ba ; l’assesseur El Hadj Malick Diallo et le secrétaire général Modou Ndiaye Guèye ; la Ceda était représentée par Ousmane Watt. Et seule BBY avait un représentant du nom de Mouhamadou Siradji Diallo. Tous ont signé le PV de la Cena. A la question de savoir s’il est possible qu’il puisse y avoir au niveau de la commission de recensement des PV qui ne soient signés même pas par les membres du bureau, il rétorque : ‘’En fait, j’en doute. Comme vous le savez, la Cena a son PV ; la Commission a son PV et les coalitions ont leurs PV. Et dans les travaux de la commission départementale, les choses se passent de manière très transparente.



Le président brandit son PV et demande : ‘Est-ce que ce PV est conforme à celui que vous avez ?’ S’il y a des différences, le représentant de la Ceda ou un représentant de parti le signale. On confronte les chiffres et on corrige au besoin. C’est comme ça que ça se passe. Et les griefs que j’ai entendus, personne n’en a fait état, ni le jour du scrutin ni au moment des travaux de la commission départementale. Il faut souligner que les représentants de la Cena sont très regardants à ce niveau.’’



En ce qui concerne une possible omission de signature par les superviseurs de la Cena, il rétorque : ‘’Parfois, ça peut arriver, mais dans le département de Kanel, nous avons vraiment insisté sur ça, lors des formations, parce que c’est arrivé lors des Locales. Nous avons même dit parfois aux superviseurs que s’il y a des manquements comme ça, ils ne seront pas payés. Et je précise que tous les PV que nous avons ont été signés au moins par les représentants de l’Etat et de la Cena. Maintenant, comme certains centres sont très éloignés, certains partis n’y avaient pas de représentants. Ce qui fait qu’il n’y a pas leur signature dans les PV.’’



Pour ce qui est du département de Podor, le président de la Ceda a été très avare en paroles. Il s’est borné à déclarer : ‘’Ce que je puis vous assurer, c’est que tous les PV de la Ceda sont signés au moins par les membres des bureaux de vote et les représentants des partis le cas échéant. Maintenant, ne comptez pas sur moi pour vous donner les détails dans les différents bureaux. Les résultats ont déjà été publiés et les PV envoyés à la Cena.’’



Pour en savoir davantage sur le centre de Walaldé qui a été remis en cause par le mandataire de Yewwi Askan Wi, nous nous sommes rapprochés d’un des représentants de la coalition Aar Sénégal qui était bien représentée dans la commune. Il s’appelle Ismaïla Ba. Il apporte des précisions : ‘’Nous étions trois représentants de Aar dans le centre Walaldé. Nous avions des représentants au niveau des bureaux n°1, 2 et 3 ; nous avions aussi un œil dans les autres bureaux. Ce que nous avons vu d’anormal, ce sont des gens qui sont venus avec des pièces appartenant à d’autres électeurs et qui ont voulu voter à leur place. Nous nous sommes opposés et ils n’ont pas pu voter. Des choses comme ça existent bel et bien. Mais généralement, les représentants de la Cena sont très rigoureux et font leur job. Mais honnêtement, pour les cas de bourrage d’urnes ou de PV non signés, en tout cas dans les bureaux de vote et centres où nous avions des représentants, nous n’avons pas rencontré de telles irrégularités.’’



Revenant sur les accusations de bourrage également invoquées par Yewwi Askan Wi, celui qui dirige la Ceda depuis 2005, c’est-à-dire depuis la naissance de l’organe de contrôle, a répondu : ‘’Les gens ne maitrisent pas ce qu’ils disent. Le département de Kanel compte 114 445 inscrits. Moins de 45 % de ces inscrits ont voté dans le département. Comment on peut parler de bourrage dans ces conditions ? Si tout le département avait voté, ils parleraient peut-être de hold-up. Je rappelle que le jour du scrutin, j’ai fait la moitié des lieux de vote. Tout le monde était là et à aucun moment on ne m’a parlé de bourrage.’’



Résultats des vérifications



Sur l’accusation de PV non signés dans les bureaux de vote n°1 dans les centres de Ndiott et de Baabangol (communes de Aouré et de Bokiladji) dans le département de Kanel, les PV disponibles au niveau de la Commission électorale départementale autonome ont tous été signés. Au niveau de Ndiott, il y avait, en plus des représentants de l’Administration, deux représentants de coalitions dont Yaya Sy de Wallu Sénégal. Tous ont signé le PV disponible au niveau de la Ceda.



Dans la commune de Walaldé à Podor, aussi bien le président de la Ceda et le représentant d’Aar Sénégal ont nié l’existence de bourrage d’urnes. Ismaïla Ba, qui a siégé pour la coalition de Thierno Alassane Sall, a brandi les PV des six bureaux de vote de Walaldé avec leurs représentants dans certains d’entre eux. Dans la foulée, il a signalé quelques personnes qui se sont présentées avec des pièces appartenant à d’autres électeurs pour voter à leur place. Des tentatives qui ont été déjouées soit par leurs représentants, soit par les superviseurs de la Ceda.



En tout état de cause, souligne le président de la Ceda Amadou Elimane Sy, ‘’tous les PV des 502 bureaux de vote ont été signés’’.



Ce qui ne veut certes pas dire que les PV signalés par Déthié Fall n’existent pas, mais qu’il aurait fallu recourir aux PV disponibles au niveau de la Ceda ou des partis politiques pour les confronter en vue de déterminer avec précision s’il y a fraude ou pas.