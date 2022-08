Élections HCCT: L’Union citoyenne Bunt-Bi ne participera pas - adakar.com

Élections HCCT: L'Union citoyenne Bunt-Bi ne participera pas
Publié le mercredi 17 aout 2022

La liste des partis et coalitions de partis qui ne participeront pas aux élections des conseillers des collectivités territoriales s’allonge de jour en jour. Hier, c’était au tour de l’Union citoyenne Bunt-Bi d’informer ‘’l’opinion nationale et internationale de sa non-participation aux élections du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) prévues le 4 septembre 2022, malgré son millier de conseillers municipaux et départementaux obtenus lors des dernières élections locales de janvier 2022’’. Ils l’ont fait savoir dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.



‘’En effet, le HCCT, dont la forme de création ne répond pas aux préoccupations des collectivités, n’a jamais réussi à obtenir l’adhésion de la population qui ne comprend ni son intérêt ni son rôle. Soucieuse de l’équilibre institutionnel de notre pays et de l’appropriation des institutions par les populations, l’Union citoyenne Bunt-Bi propose dans son programme ‘Sénégal entreprenant et solidaire’, dans son volet dénommé ‘Acte unique de la déconcentration-décentralisation’, des mesures correctrices qui, si elles sont appliquées, permettront d’avoir des institutions qui contribuent véritablement au développement équilibré et équitable de nos territoires’’, argumente Bunt-BI. Elle propose, à la place du HCCT, des réformes ‘’courageuses et inédites’’ dont la création de cinq grandes régions dont chacune sera dotée d’un conseil territorial représentant la population de la région, ainsi que d’un conseil préfectoral qui, lui, va représenter l’Administration.



Elle propose également qu’un ministre d’État chargé des Programmes soit affecté à chaque région. ‘’Ledit ministère sera confié prioritairement aux jeunes. Enfin, 50 % du budget national sera alloué aux cinq régions et son exécution sera contrôlée par le conseil territorial. Il s'agit d'un basculement des ressources publiques au service de la décentralisation et de la déconcentration. L’Union citoyenne Bunt-Bi étant une organisation citoyenne qui, depuis sa création, a toujours mis en avant l’intérêt général, est disposée à accompagner tout processus de transformation et de réformes profondes de nos institutions’’, ajoute-t-on.