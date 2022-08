Macky Sall s’est entretenu avec Mahammat Idriss Déby (Présidence) - adakar.com

Macky Sall s'est entretenu avec Mahammat Idriss Déby (Présidence) Publié le mercredi 17 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

Visite officielle du président Macky Sall au Tchad

N`Djamena, le 16 août 2022 - Le président de la République est arrivé au Tchad pour une visite officielle de deux jours. Tweet

Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est entretenu mardi, à N’Djaména, avec son homologue tchadien Mahammat Idriss Déby, a appris l’APS de source officielle.



Le président Macky Sall est arrivé dans la capitale tchadienne dimanche, dans la soirée, pour une visite d’amitié et de travail.



Selon la page Facebook officielle de la présidence sénégalaise, le chef de l’Etat, président en exercice de l’Union africaine est venu apporter "son soutien au Président tchadien pour la réussite de la transition" dans son pays.



"Les deux Chefs d’Etat comptent ainsi raffermir les liens d’amitié et renforcer la coopération entre le Sénégal et le Tchad", souligne la même source.



Le président Sall est arrivé à Djamena en provenance de Bamako, où il a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta.



Il se rendra ensuite au Gabon pour participer en qualité d’invité d’honneur aux activités commémoratives de la fête nationale du pays, qui sera célébrée ce mercredi 17 août.



Son retour à Dakar est prévu vendredi.