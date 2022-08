François Mancabou inhumé au cimetière Saint-Lazare de Béthanie - adakar.com

François Mancabou inhumé ce mardi à Dakar

François Mancabou est inhumé, ce mardi, plus d’un mois après son décès à l’hôpital Principal de Dakar. La famille, les proches et amis l’ont accompagné à sa dernière demeure. François Mancabou repose désormais au cimetière Saint-Lazare de Béthanie.



Guy Marius Sagna, député nouvellement élu, a assisté à la messe. Il demande « lumière et vérité, lumière et justice dans cette affaire ».



« Ils ont pensé qu’ils ont assassiné François Mancabou mais en assassinant François Mancabou, ils ont semé une graine. Une graine qui permet aux Sénégalais d’ouvrir les yeux, de savoir, de comprendre, de ne plus douter que dans ce pays, le Sénégal, on torture des citoyens jusqu’à la mort » a déclaré Guy Marius Sagna.



Arrêté le 17 juin dans le cadre de l’affaire « des forces spéciales », François Mancabou est évacué des locaux de la sureté urbaine à l’hôpital Principal de Dakar à la suite de blessures. Il a succombé le 13 juillet 2022.



La famille Mancabou a internationalisé l’affaire en déposant des plaintes contre le ministre de l’Intérieur, le procureur de la République, un commissaire de la police nationale et la sureté urbaine. Après une première autopsie, elle a commandité des prélèvements pour étayer la thèse de la torture. Selon la famille, François Mancabou est mort des sévices corporels subis après son arrestation.