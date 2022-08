L’Etat invité à augmenter le prix d’achat de l’arachide - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie L’Etat invité à augmenter le prix d’achat de l’arachide Publié le mercredi 17 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal (arachide)

Tweet

Tambacounda, 16 août (APS) - Le président du mouvement "Aar Suñu Moomel", Bachirou Ba, invite l’État à augmenter le prix du kilogramme d’arachide en vue d’atteindre ses objectifs de collecte et aider les cultivateurs à mieux profiter de leurs productions.



"L’État doit augmenter le prix du kg de l’arachide s’il veut vraiment atteindre son objectif en terme d’achat mais aussi s’il veut préserver le capital semencier. C’est un moyen aussi pour les paysans d’en tirer profit", a-t-il déclaré.



Bachirou Ba s’entretenait avec des journalistes, mardi, au terme d’une visite de champs de cultures dans la région de Tambacounda (est).



Il propose que le prix d’achat du kilogramme d’arachide soit fixé à au moins 500 francs CFA.



"Le kg de semence d’arachide est passé de 140 FCFA à 280 FCFA. L’engrais est passé de 7.000 à 9.000 FCFA. Et l’engrais urée est devenu plus cher encore, le sac est passé de 9.000 à 18.750 FCFA", a-t-il souligné pour appuyer sa proposition.



Le président de "Aar Suñu Moomel", à la tête d’une délégation constituée de membres de son mouvement, effectue une tournée nationale pour constater "de visu le comportement des cultures et le niveau d’exécution de la distribution de l’engrais et des semences".



"Le ministre de l’Agriculture avait annoncé que les engrais ont été distribués ainsi que les semences. Malheureusement, les nombreux paysans que nous avons rencontrés se sont plaints de la qualité et de la quantité des semences reçues", a affirmé M. Ba.



Il a fait état d’une situation "alarmante" en cette période d’hivernage. "Partout où nous sommes passés, dit-il, le constat est le même. L’approvisionnement en engrais fait défaut".



SDI/BK/ASG