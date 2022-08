Innondations : une météorologue recommande de s’appuyer sur les résultats de la science - adakar.com

Innondations : une météorologue recommande de s'appuyer sur les résultats de la science Publié le mercredi 17 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Aida Diongue Niang, conseillère technique à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), recommande de miser sur les résultats de la science pour faire face à la problématique des inondations.



‘’Il faut tenir compte des résultats de la science mais aussi de la nature, des solutions viables en pesant le pour et le contre des différentes utilisations de l’économie, des sciences et des différents secteurs qui ont besoin des ressources en eau’’, a-t-elle préconisé.



Elle introduisait, mardi, une communication axée sur le thème ‘’L’eau, une source rare : état de la ressource et enjeux climatiques’’, à l’occasion d’une session de sensibilisation des journalistes sur les enjeux de l’eau. Une rencontre organisée à l’initiative de l’association ‘’Africa 21’’.



‘’Une des modifications du changement climatique est la modification du régime des pluies mais également les pluies extrêmes dus au réchauffement climatique’’, a t-elle relevé.



Ainsi une atmosphère plus chaude retient l’humidité plus longtemps et peut la déverser de manière violente, a expliqué la météorologue.



’’Quel que soit le niveau de la pluviométrie, le changement climatique s’accompagne à la fois d’évènements secs, humides, très humides’’, a t -elle ajouté.



Evoquant les infrastructures d’assainissement construites à Dakar pour faire face aux inondations, Mme Niang relève qu’il y a une croissance démographique très forte dans les zones touchées de la capitale.



Elle indique que Dakar s’est beaucoup urbanisée, avec comme conséquences une imperméabilisation des sols et une modification de certains passages d’eau.



Selon elle, ‘’le changement climatique va induire une augmentation des précipitations en plus des facteurs économiques, entrainant un impact plus fort’’ des inondations.



A cet égard, elle invite à une coordination des politiques sectorielles et une large concertation pour trouver des solutions à ce phénomène, en tenant compte de l’évolution des pluies et des ressources en eau. Elle exhorte aussi à impliquer de plus en plus les services techniques et scientifiques.



Elle estime que les investissements déployés ne suffisent pas à contrecarrer ce fléau contre lequel il faut une prise en compte du changement climatique et une concertation élargie avec tous les acteurs.



Selon la météorologue, ’’quel que soit le scénario d’émissions des gaz à effet de serre qu’on aura, l’augmentation du niveau de la mer sera inévitable’’. Aussi l’accent doit-il être mis pour le moment, sur les voies et moyens de trouver des mesures d’adaptation.



Le plaidoyer doit, dit-elle, consister aujourd’hui à tenir compte des solutions fondées sur la science.



