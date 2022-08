Sénégal : Wärtsilä aidera Endeavour à accroitre sa capacité de production d’or à Sabodala-Massawa - adakar.com

Sénégal : Wärtsilä aidera Endeavour à accroitre sa capacité de production d'or à Sabodala-Massawa
Publié le mercredi 17 aout 2022 | Agence Ecofin

Sabodala-Massawa, la plus grande mine d’or du Sénégal, a livré plus de 345 000 onces en 2021. La fiabilité de l’alimentation électrique étant un facteur déterminant pour une mine d’or, le renforcement du réseau électrique du complexe sénégalais par Wärtsilä peut améliorer son rendement.



Le groupe finlandais Wärtsilä, spécialisé dans la fourniture de générateurs électriques, a annoncé le mardi 16 août la conclusion d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) avec le géant aurifère canadien Endeavour Mining. L’accord porte sur la mise en place d’une unité autonome de production électrique d’une capacité de 18 MW au complexe aurifère Sabodala-Massawa.



Dans les détails, la société finlandaise installera trois moteurs Wärtsilä 32 qui disposent, apprend-on, d’un rendement énergétique supérieur de 20 % à celui des moteurs actuellement utilisés dans l’actuelle centrale électrique de Sabodala-Massawa. Selon Wärtsilä, ce projet prévu pour s’achever fin 2023 devrait entrainer une augmentation de la capacité de production d’or du complexe. Endeavour Mining n’a pas fourni d’indications sur l’ampleur de cette augmentation.