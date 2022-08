Podor : plaidoyer pour l’érection d’un centre de formation à Walalde - adakar.com

Podor : plaidoyer pour l'érection d'un centre de formation à Walalde Publié le mardi 16 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Podor - Le Mouvement des apprenants des métiers de l’Ile à Morphil (AMIL) plaide pour l’érection d’un centre de formation à Walaldé, dans le département de Podor (nord), a appris l’APS de ses initiateurs.







"La construction d’un tel centre, dans cette zone d’accès difficile, trouve sa pertinence", a plaidé Demba Djigo Thiam, un des initiateurs et ancien pensionnaire du Centre départemental de la formation professionnelle de Podor.







Il intervenait en marge de la rencontre dédiée à la ’’promotion de la formation professionnelle’’ tenue les 14 et 15 août à Walaldé, en présence de ses camarades, parents et encadreurs.







Thiam estime que l’érection de ce centre pourrait contribuer à booster la demande d’emploi par exemple en électricité dans cette commune de l’île à Morphil.







Plusieurs sortants d’écoles, d’instituts, de centres ont présenté leurs filières (électricité, couture, restauration et hôtellerie, développement communautaire) avec un ’’focus sur les débouchés’’ dans un ’’contexte marqué par des difficultés à trouver un emploi’’’.







Une conférence sur les opportunités du secteur a été présentée par Djiby Sarr et Moussa Sarr, deux enseignants spécialistes de la formation technique.







De même, le nouveau projet de vannerie de Walaldé, initié par Seybatou Aw, a été présenté lors de cette rencontre. Grâce à ce projet, 6 jeunes avaient séjourné pendant 6 mois en Allemagne pour apprendre le ce métier.







’’A ce jour, le projet a créé 30 emplois’’, a informé le président de la coopérative agricole, Saïdou Diop.



