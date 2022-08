Ralliement à Benno : Pape Diop raconte les deux coups de fil de Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ralliement à Benno : Pape Diop raconte les deux coups de fil de Macky Sall Publié le mardi 16 aout 2022 | seneweb.com

© Présidence par PMD

D`anciens et des présidents actuels d`institutions décorés par le chef de l`État

Dakar, le 4 avril 2022 - Le Président Macky SALL a honoré des présidents d`institutions (anciens ou en fonction). Moustapha Niasse et Pape Diop ont été élevés à la dignité de Grand Officier alors que Aminata Mbengue Ndiaye Idrissa Seck et Aminata Touré ont été faits Commandeur. Tweet

Entre l’annonce de son ralliement aux 82 députés de Benno Bokk Yakaar, jeudi 11 août, et dimanche dernier, le député élu Pape Diop (Bokk Gis Gis), a reçu deux coups de fil du Président Macky Sall. C’est l’intéressé qui l’annonce dans un entretien paru ce mardi dans L’Observateur.



«Il m’a appelé deux heures après ma décision de soutenir la coalition Benno, confie Pape Diop au sujet du premier échange téléphonique avec le chef de l'Etat. Il m’a félicité et encouragé, et a dit : ‘Vous avez sauvé le Sénégal’. C’est ça qui est important. Quelles que soient les gesticulations ou la clameur populaire, je peux faire face.»



Le deuxième appel a eu lieu dimanche dernier. «Le Président Macky Sall m’a appelé pour me dire qu’à son retour de Bamako (Mali), il me recevra pour discuter», révèle le président de Bokk Gis Gis.



A la question de L’Observateur : «Les discussions tourneront-elles autour d’une alliance ?», Pape Diop botte en touche : «Non, il n’y a pas d’alliance. Je suis clair. J’ai décidé après mûre réflexion de soutenir le groupe parlementaire (Benno) pour que demain, le Sénégal puisse continuer à fonctionner normalement. Le reste n’est que gesticulation.»