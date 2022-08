Futur Premier ministre: Pape Diop désigne et zappe les proches collaborateurs de Macky

© Présidence par PMD

D`anciens et des présidents actuels d`institutions décorés par le chef de l`État

Dakar, le 4 avril 2022 - Le Président Macky SALL a honoré des présidents d`institutions (anciens ou en fonction). Moustapha Niasse et Pape Diop ont été élevés à la dignité de Grand Officier alors que Aminata Mbengue Ndiaye Idrissa Seck et Aminata Touré ont été faits Commandeur.