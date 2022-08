Afrique: les 12 pays où l’espérance de vie est la plus forte et la plus faible - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Afrique: les 12 pays où l’espérance de vie est la plus forte et la plus faible Publié le mardi 16 aout 2022 | RFI

© aDakar.com par DG

Conférence de presse du Collectif national des personnes âgées

Dakar, le 9 janvier 2018 - Le Collectif national des personnes âgées a fait face à la presse pour exprimer son souhait d`être davantage impliquer dans la prise en charge des questions liées au vieillissement. Tweet

Selon une étude publiée par l'OMS le 4 août, l'espérance de vie « en bonne santé » en Afrique a augmenté de neuf ans entre 2000 et 2019, passant de 47 à 56 ans – contre 64 ans de moyenne mondiale. Les progrès sont loin d’être uniformes, avec des contre-performances dans des pays relativement prospères.



Le continent a le plus progressé dans le monde ces vingt dernières années dans l’espérance de vie « en bonne santé ». Autrement dit, le temps que les individus vivent sans maladies, un indicateur différent de l’espérance de vie globale.



Principale explication du progrès réalisé : l'accès aux services de santé de base a doublé. Il est passé de 24 % en 2000 à 46 % en 2019 selon le « Suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le rapport donne des chiffres par sous-régions, mais pas par pays. L’Afrique de l’Est et les huit pays de l’Igad ont le plus progressé, étant partis d’une espérance de vie en bonne santé de 43 et 45 ans en 2000 pour atteindre 58 et 57 ans en 2019.