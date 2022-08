Macky Sall à Bamako : « Le Mali doit retrouver sa place dans le concert des nations africaines et international » - adakar.com

Visite du président Macky SALL à Bamako

Bamako, le 15 août 2022. Le président de la République du Sénégal, S.E. M. Macky SALL, président en exercice de l`Union Africaine, a effectué une visite d`amitié et de travail à Bamako au Mali où il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi GOÏTA. Tweet

Le chef de l’État a foulé ce matin le tarmac de l’aéroport de l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako, où il a été accueilli par le chef de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta.

Macky Sall s’est confié au micro de la télévision nationale malienne : « Je porte un message de paix, de bon voisinage et un message de l’Afrique aux côtés du pays frère, le Mali. Comme vous le savez, le Mali est un pays très important pour l’Afrique. C’est en réalité un pays pivot. Un pays très lié au Sénégal par sa géographie, son histoire », a souligné le président Macky Sall qui aura avec le chef de la transition, de bonnes heures d’échanges ce lundi.



Le président de l’UA au micro des confrères maliens, donne les attentes suite à son déplacement à Bamako : « c’est dans le cadre des raisons précédemment citées que je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta pour échanger et travailler ensemble pour une issue heureuse de cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international », précisera le chef de l’État, Macky Sall...