Visite au Mali, Guy Marius Sagna s’en prend à Macky Sall : « Il est allé faire… » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite au Mali, Guy Marius Sagna s’en prend à Macky Sall : « Il est allé faire… » Publié le mardi 16 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna, activiste

Tweet

Guy Marius Sagna vient de réagir à la visite de Macky Sall chez Assimi Goita, au Mali. Et c’est pour s’en prendre au président de la République du Sénégal.



« Macky Sall est le genre à te poignarder et à demander pourquoi tu saignes. C’est ce qu’il est allé faire au Mali », commente Guy Marius Sagna. Ce dernier pense, en effet, que Macky Sall est l’une des têtes pensantes de la stratégie d’isolation du Mali, ces derniers mois, avec la CEDEAO notamment.



Le nouveau député de renchérir en pointant du doigt la politique alimentaire de Macky Sall. « Quelle belle réponse du Mali qui dit au président sénégalais en lui servant du fonio au déjeuner : consommons ce que nous produisons et arrêtes d’aller mendier du blé », applaudit-il.