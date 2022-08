Ralliement à la majorité présidentielle : quel avenir politique pour Pape Diop ? - adakar.com

Ralliement à la majorité présidentielle : quel avenir politique pour Pape Diop ? Publié le mardi 16 aout 2022

Sans surprise, Pape Diop a donné la majorité à la coalition Benno Book Yakaar en livrant sa voix du plus fort reste à ladite entité. Cette décision n’est pas sans conséquence. Pape Diop risque d’être le dindon de la farce à l’hémicycle. Interpellé par SeneNews sur son ralliement à la mouvance présidentielle, l’analyste politique Abdoulaye Mbow estime que Pape Diop a rejoint Benno Book Yakkaar pour une attente institutionnelle en précisant que son acte n’a rien à voir avec la politique. Suffisant pour que Mbow soutienne que la coalition Book Gis Gis va connaître une saignée si l’on sait que beaucoup de ces militants ne vont pas suivre Pape Diop dans cette logique.



Il a pris une décision personnelle pour rejoindre le groupe parlementaire Benno Book Yakaar avec les députés de la quatorzième législature qui seront installés dans les prochaines semaines. Donc, c’est une manière pour lui de donner la majorité absolue à la mouvance présidentielle. Tel qu’il l’a expliqué, c’est pour éviter le blocage institutionnel. Je crois que ça, on peut lui reconnaître. La conséquence de sa décision est de savoir si sa formation politique sera stable, et si l’ensemble des parties prenantes de sa coalition seront à ses côtés. Et à la lecture de tout ce qui s’est passé de ceux qui ont quitté tout récemment pour rejoindre Benno Bokk Yakaar, c’est tout un tas de conséquences.



Son poids électoral, peut-il s’effriter ?



Du point de vue de masse électorale, je crois bien qu’il ne partira pas avec la masse électorale qui vote pour lui. Il ne partira pas avec l’ensemble de ces partisans qui vont le soutenir. Cependant, Benno obtient ce qu’elle cherche par rapport à la coalition qu’elle autrement dit avoir la majorité absolue avec véritablement le ralliement de Pape Diop



Qu’est-ce qu’on attend concrètement de Pape Diop au sein de Benno Book Yakkaar ?



Ce n’est pas une attente politique, c’est une attente institutionnelle et ce que cherche Benno Book Yakaar pour avoir la majorité absolue avec 83 députés maintenant ce que Benno cherche c’est de voir un parmi les trois comme Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop. Et ils ont Pape Diop , c’était ça la mission politique mais en termes de poids électoral, je crois que les choses sont claires. Au vu des résultats obtenus et aux suffrages valablement exprimés pour chaque coalition, je crois que la tendance est irréversible du côté de l’opposition surtout du cote de Yewwi Askan Wi.