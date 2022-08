Opération militaire à Bignona: L’armée dresse un bilan satisfaisant - adakar.com

Opération militaire à Bignona: L'armée dresse un bilan satisfaisant Publié le mardi 16 aout 2022 | Rewmi

Sur ordre, l’armée sénégalaise a déclenché ses opérations Nord Bignona pour mettre un terme aux agissements des rebelles du MFDC depuis le début de l’année 2022. Un offensive qui a facilité la mise aux de plusieurs rebelles et la déstabilisation de plusieurs bases.

Cette offensive a permis la destruction des Bases de Salif Sadio et de Paul Aloukassine Bassine. C’est ce qui a sans doute facilité l’accord de paix signé en Guinée Bissao entre le Sénégal et le MFDC avec la présence du Chef rebelle César Atoute Badiate.