Hôpital Le Dantec: Guy Marius souhaite exposer les maux à la commission d'enquête parlementaire Publié le mardi 16 aout 2022

Après plus d’une centaine d’années au service du système sanitaire sénégalais et ouest-africain, l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ferme ses portes. Une décision prise par l’Etat du Sénégal afin de réhabiliter la structure jugée vétuste, et d’en faire un hub médical en Afrique de l’Ouest.

Guy Marius Sagna s’est aussi interrogé sur les conséquences à venir au niveau de l’hôpital Aristide Le Dantec : « les travailleurs, les prestataires et les contractuels de l’hôpital vont être payés comment les prochains mois ? Cette question est d’autant plus sérieuse qu’aucun travailleur n’a encore reçu d’affectation.



Les patients atteints de cancer vont devenir quoi ? La radiothérapie de l’hôpital Dalal Jam est en panne. Si l’hôpital Aristide Le Dantec est fermé où va se faire leur radiothérapie ? »





À l’ en croire, le nouveau député, les malades et leurs accompagnants continuent de payer pour des actes médicaux qu’ils ne reçoivent pas.

La précipitation de Macky Sall et son gouvernement qui met en danger des vies humaines n’est motivée que par le foncier, faire main basse sur les 3 hectares de l’hôpital Aristide Le Dantec à leur profit et au profit de leurs amis espagnols avant 2024 dont il est exclu qu’il participe à l’élection présidentielle qui aura lieu. A-t-il expliqué dans son discours.



Sur ce, il promet d’exposer au niveau de la commission d’enquête parlementaire pour que celle-ci se penche sur les conditions ténébreuses et scandaleuses qui entourent le déplacement en cours de l’hôpital Aristide Le Dantec…



