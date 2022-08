Macky Sall à son tour médiateur entre Bamako et Abidjan - adakar.com

Macky Sall à son tour médiateur entre Bamako et Abidjan
Publié le mardi 16 aout 2022 | RFI

Visite du président Macky SALL à Bamako

Bamako, le 15 août 2022. Le président de la République du Sénégal, S.E. M. Macky SALL, président en exercice de l`Union Africaine, a effectué une visite d`amitié et de travail à Bamako au Mali où il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi GOÏTA. Tweet

Il a passé quelques heures à Bamako avant de s’envoler cet après-midi pour N’Djamena : Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine, s’est notamment entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Tête-à-tête, réunion de travail élargie, déjeuner… et au menu des discussions : la transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d’un mois.



Le président malien de transition a communiqué de façon très lapidaire à l’issue de la visite de Macky Sall. Dans un tweet, le colonel Assimi Goïta évoque des discussions ayant porté sur « la bonne marche de la transition et l’appui de l’Union africaine » et sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal.



J’ai reçu ce matin mon homologue sénégalais SEM @MackySall, en visite de travail et d’amitié à Bamako. Discussions autour de sujets relatifs à la bonne marche de la transition et l’appui de l’Union Africaine. Nous avons convenu de renforcer la coopération entre 🇲🇱🤝 🇸🇳 pic.twitter.com/PSYR1aGt2e



— Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) August 15, 2022

L’année dernière, 11 accords dans des domaines très divers - transports, commerce, santé… - avaient été conclus : de source diplomatique malienne, les deux chefs d’État devaient en faire le suivi.