Le plan de redéploiement des services de l’hôpital Aristide Le Dantec (ministère de la Santé) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Le plan de redéploiement des services de l’hôpital Aristide Le Dantec (ministère de la Santé) Publié le mardi 16 aout 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Hôpital le Dantec : Un incendie vite maîtrisé

Tweet

Dans le cadre du plan de redéploiement des services, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe les usagers que les services de Cancérologie, de Cardiologie, d’Orthopédie-Traumatologie, de Dermatologie, d’Ophtalmologie ainsi que le service d’Oncologie Pédiatrique seront déployés à l’hôpital Dalal Jamm.



Pour les urgences et la Chirurgie Pédiatriques, les médecins de l’Hôpital Aristide Le Dantec seront à votre service dans ces quatre structures : HOGIP, Hôpital Abass Ndao, Hôpital Dalal Jamm et Hôpital pour enfants de Diamniadio qui prendra également en charge tous les besoins relatifs à la maternité.



Les centres de santé des maristes Baye Talla Diop, de Mbao, Keur Massar et Yeumbeul vont également appuyer les activités de la Maternité et de la Gynécologie.



Pour les patients souffrant du rein, les consultations et hospitalisation en Néphrologie, ainsi que la Dialyse Péritonéale sont prises en charge a l’Hôpital Militaire de Ouakam. Concernant les Hémodialysés, les 24 postes de Dantec seront en intégralité réinstallés au hangar des pèlerins de Yoff tandis que les enfants, traites en Néphrologie Pédiatrique, seront désormais suivis à l’Hôpital Abass Ndao.



Les patients du service Cancérologie provenant des régions vont être réorientes à l’Hôpital Cheikh Akhmadoul Khadim de Touba et un comité de veille se chargera de l’accueil.

La Chirurgie Générale sera prise en charge entre l’Hôpital Dalal Jamm et l’Hôpital Militaire de Ouakam.



L’institut d’hygiène sociale de Médina va gérer la prise en charge de vos besoins en Odontologie et Radiologie.



Vous pourrez également retrouver plusieurs services et vos médecins traitant dans les centres de santé.



Celui de Colobane loge la Dermatologie, le centre de santé de Ngor loge l’Urologie et les services de Rhumatologie, Médecine interne, Gastro-entérologie, dans le schéma de redéploiement, sont désormais au niveau de l’hôpital du COUD a l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler au numéro vert 800 005050