Dans le cadre de sa visite officielle au Mali, le président de la République du Sénégal s’est rendu auprès de la famille de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita, décédé il y a quelques semaines.



Le président du Sénégal qui est au Mali dans le cadre d’une visite officielle d’alité et de travail, a rendu visite à madame Keïta Aminata Maïga, ex première dame et veuve de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita.



Le chef de l’État Macky Sall a présenté ses condoléances et s’est recueilli au mausolée de l’ancien président malien, annonce la Présidence sénégalaise.



À son arrivée à Bamako, ce lundi matin, le président macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l’Union africaine, s’est entretenu avec son homologue malien, le colonel Assimi Goita, chef de la Transition.



Makhtar C.