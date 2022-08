Départ des derniers soldats français de Barkhane au Mali, la France «reste engagée au Sahel» - adakar.com

Départ des derniers soldats français de Barkhane au Mali, la France «reste engagée au Sahel» Publié le lundi 15 aout 2022 | RFI

Les derniers soldats français présents au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane ont quitté le pays et sont désormais rebasés au Niger, affirme l’état-major des Armées français.



Dans un communiqué, la présidence affirme que le redéploiement des forces françaises est effectif ce 15 août 2022. Une réarticulation « effectuée en toute transparence avec les forces armées maliennes et avec les partenaires engagés à nos côtés », affirme l’Élysée. Après neuf années de présence, la force Barkhane n’est plus présente au Mali.