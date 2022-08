Résolutions des crises en Afrique : Macky Sall a quitté Dakar pour une tournée africaine au Mali, au Tchad et au Gabon (Officiel) - adakar.com

Macky Sall entame une tournée au Mali, au Tchad et au Gabon

Dakar, le 15 août 2022 - Le président Macky Sall a quitté Dakar, ce lundi 15 août 2022, pour une tournée africaine au Mali, au Tchad et au Gabon Tweet

Le président de la République Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), a quitté, ce lundi 15 août, dans la matinée, la capitale Dakar pour une mini-tournée africaine qui l’amènera respectivement au Mali, au Tchad et au Gabon.





À son départ de l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le président Macky Sall a été salué par plusieurs membres du gouvernement dont le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.



La tournée du président Macky Sall débutera par Bamako où le chef de l’État s’entretiendra avec son le chef de la Transition, le président Assimi Goita. Ensuite le chef de l’État sénégalais se rendra à N’Djamena au Tchad. Dans ces deux pays, le président en exercice de l’Union africaine évoquera avec les président Goita et Déby des processus de transition en cours.



La dernière étape de la tournée du chef de l’État sera le Gabon. "Le chef de l’État participera (...) en qualité d’invité d’honneur aux activités commémoratives de la fête nationale du Gabon", indique la Présidence sénégalaise.



Le président de la République Macky Sall effectuera son retour à Dakar le 19 août 2022.



Makhtar C.