News Société Article Société Météo : L’ANACIM annonce des pluies et des orages pour les prochaines heures Publié le lundi 15 aout 2022 | senenews.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

A partir de l’après-midi du dimanche allant à la matinée du lundi, des occurrences d’orages et de pluies sont prévues sur les régions Sud et Centre-sud du territoire, selon l’ANACIM.



Néanmoins, ajoute l’ANACIM, sur les localités proches du littoral, la présence de nuages denses pourrait occasionner par endroits des faibles voire fines. En fin de nuit et au petit matin des aborderont l’Est du pays notamment Matam, Bakel et Kédougou.



La chaleur sera davantage sensible sur le territoire avec des températures journalières qui varieront entre 30 et 37°C. Les visibilités seront généralement bonnes .