Incendie au service pédiatrie de l’hôpital de Mbour

Un incendie s’est déclaré hier samedi dans l’après-midi, au service pédiatrie de l’Hôpital Thierno Mansour Barro de Grand Mbour. Le sinistre qui a été vite maîtrisé a pour origine « un court-circuit », selon les premiers résultats de l’enquête ouverte.



Selon la Rfm, il y a plus de peur que de mal. Aucune perte en vies humaines ni aucun blessé n’ont été enregistrés. Et, les bébés qui étaient sur les lieux, ont été vite secourus avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.





La même source de renseigner que c’est le deuxième incendie qui a été enregistré dans cet établissement sanitaire en l’espace de deux mois. Le premier provenait du lieu où est gardé le groupe électrogène.



A signaler qu’avant cet incendie, deux autres avaient déjà eu lieu dans les services pédiatries à Linguère et à Tivaouane tuant au total 15 bébés.