Tchad: l'Union africaine en visite diplomatique avant le dialogue national inclusif Publié le lundi 15 aout 2022 | RFI

Macky Sall ,président senegalais

Le Tchad s’apprête à vivre une semaine de ballet diplomatique à partir de ce lundi 15 août. À cinq jours de l’ouverture du dialogue national inclusif, qui devrait permettre un retour à l’ordre constitutionnel, le président en exercice de l’Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et de hauts responsables de l’organisation régionale seront à Ndjamena en mission diplomatique.



Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako



Pour le commissaire paix et sécurité de l’Union africaine, l’ambassadeur Bankole Adeoye, arrivé au Tchad à Ndjamena dimanche 14 août, la venue de la délégation sera l'occasion d'une mission d’évaluation de la situation. Il rencontrera, à cet effet, tous les acteurs politiques, opposition et majorité, ainsi que les représentants de la société civile.