News Diplomatie Article Diplomatie Canada: l’ambassade du Sénégal donne la version des faits de sa diplomate arrêtée Publié le lundi 15 aout 2022 | RFI

Canada: l`ambassade du Sénégal donne la version des faits de sa diplomate arrêtée

L’affaire de la diplomate sénégalaise molestée et arrêtée au Canada continue. L’ambassade du Sénégal à Ottawa a démenti, dans une note d'information, les accusations de « dégradation de logement », « violence sur policier » et d’« arriérés de loyer », dénonçant une « violation flagrante de la demeure privée » de son agent diplomatique qui aurait été tabassée par des policiers québécois, selon le Sénégal.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Selon l’ambassade sénégalaise à Ottawa, la diplomate Oumou Kamou Sall Niang aurait loué, en 2018, une maison avec de nombreux défauts, dont un dysfonctionnement du système de chauffage, une absence de climatisation et des dégâts des eaux.