News Sport Article Sport Préparation Mondial 2022: Samuel Eto’o en visite au Sénégal mardi et mercredi Publié le dimanche 14 aout 2022 | pressafrik.com

Samuel Eto`o

Samuel Eto’o et une délégation du Qatar Supreme Committee & Legacy seront en visite au Cameroun, au Sénégal et au Ghana – les pays d’Afrique subsaharienne participant à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar – pour dialoguer avec les fédérations de football, les supporters de football et les médias.



La délégation va arriver à Dakar, mardi. L’ancien capitaine des « Lions » indomptables va rencontrer les fans à la Place du Souvenir Africain à 14 heures. Avant d’animer une conférence de presse à 16 heures.



Le mercredi, l’ancien attaquant du FC Barcelone va effectuer une visite au Stade Abdoulaye Wade de Guédiawaye à 11 heures. L’après-midi, il se rendra avec la délégation au Centre Génération Foot, qui a formé Sadio Mané et plusieurs autres internationaux sénégalais.



« Cette tournée des fans offre l’occasion d’engager les fans africains passionnés et dynamiques, qui ont été inébranlables dans leur soutien au Qatar et de célébrer le caractère unique de la première Coupe du monde arabe », peut-on lire dans le communiqué.

