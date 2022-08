Canada: le Sénégal dénonce une volonté de minimiser l’arrestation musclée et la « violence physique et morale humiliante » contre sa diplomate (communiqué) - adakar.com

Canada: le Sénégal dénonce une volonté de minimiser l'arrestation musclée et la « violence physique et morale humiliante » contre sa diplomate (communiqué) Publié le dimanche 14 aout 2022

L’Ambassade du Sénégal à Ottawa, au Canada a diffusé un communiqué sur l’affaire de la diplomate sénégalaise victime de violence policière la semaine dernière.



Dans un long document, la représentation diplomatique sénégalaise au Canada a réaffirmé la « violence physique et morale humiliante » subie par la Conseillère aux Affaires étrangères.



« A la suite de l’incident malheureux qui a impliqué Madame Niang Oumou Kalsoum SALL, Conseiller des Affaires étrangères, agent de l’Ambassade, il a été noté la diffusion dans les médias d’informations fausses et choquantes sur sa personne. Or, l’intéressée a été victime dans son domicile de violences policières inadmissibles, en présence de ses enfants mineurs, dont un à besoins spécifiques », a écrit l’ambassade du Sénégal à Ottawa.