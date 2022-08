YAW – Non-cumul des mandats : L’heure des actes - adakar.com

YAW – Non-cumul des mandats : L'heure des actes Publié le dimanche 14 aout 2022 | Le Quotidien

YAW – Non-cumul des mandats : L'heure des actes

La principale coalition de l’opposition s’est engagée dans sa charte, à ne pas accepter de cumul des mandats de député et de maire, de la part de ses membres. Au vu des contraintes que cet engagement impose à certaines de ses figures les plus importantes, on se demande si ces personnalités pourraient tenir leur parole.



Par Mohamed GUEYE – La nouvelle Assemblée nationale qui sera bientôt installée, présentera un visage inédit dans l’histoire du Sénégal, avec une majorité des plus relatives pour le pouvoir, et surtout une opposition radicale décidée à lui mener la vie dure. Néanmoins, la question que beaucoup se posent actuellement, est de savoir quels visages vont représenter ladite opposition radicale.



On se rappelle en effet que Pastef/les Patriotes, dirigée par Ousmane Sonko, avait préconisé le non-cumul des mandats électifs, ce qui a été adopté par la charte de Yewwi askan wi. Il était entendu, par tous les acteurs et observateurs, que les nouveaux entrants de l’Hémicycle devraient, s’ils ont des mandats d’élus locaux, de faire le choix de se délester de l’une de leurs casquettes.

Il n’y a guère, M. Abass Fall, Conseiller municipal Yewwi de Dakar, rappelait certains de ses camarades à l’ordre, en disant que certains des nouveaux députés avaient un choix à faire : «Birame Soulèye Diop devra choisir entre son mandat de maire et celui de député, parce qu’il ne pourra pas cumuler les deux. La charte est claire sur ce point.» M. Fall ajoutait même qu’en cas de résistance, la coalition avait les moyens de contraindre le récalcitrant, au point même d’envisager son éventuelle exclusion !



Cependant, le maire de Thiès-Nord n’est pas le seul dans cette situation. Parmi les autres personnalités remarquables de Yaw qui seront affectées par cette convention interne, on peut citer Ahmed Aïdara, le maire de la Ville de Guédiawaye et élu Yaw du département.



Il y a aussi Bara Gaye, le maire de Yeumbeul et député Yaw de Keur Massar, Oumar Cissé, maire de la Ville de Rufisque et député du département éponyme. Sans oublier, enfin, la figure la plus remarquable du lot, le maire de la Ville de Dakar, Barthélemy Toye Dias, élu député.



Au cours d’une émission télévisée, M. Dias se vantait du travail remarquable qu’il allait accomplir à l’Assemblée, en compagnie de ses pairs, Guy-Marius Sagna et Ahmed Aïdara, et commentant que «Macky aura enfin une Assemblée digne», par la qualité des débats sans doute. Est-ce à dire que dans sa tête, Barth’ aurait déjà choisi d’aller siéger à l’Assemblée, en renonçant à son moelleux fauteuil à la mairie de la Ville et l’énorme budget qui va avec ? Personne n’est convaincu de cette hypothèse. Même si certains de ses proches faisaient état en privé, de son rêve d’occuper le fauteuil de président de l’Assemblée. Quid alors de cet engagement de non-cumul ? La même question est valable pour les maires de Yeumbeul, Guédiawaye et Thiès-Nord. Aussi prestigieux que soit le poste de député du peuple, il n’offre pas autant de leviers politiques qu’une station de maire, même d’un quartier d’une agglomération moyenne comme Thiès.



D’autre part, pour des gens qui ont professé qu’ils allaient faire la politique différemment de ce qui a été fait jusqu’à présent par «le Système», qui se sont fait un malin plaisir de rappeler à Macky Sall ses reniements et revirements, entamer un ou des mandats par un parjure n’augurerait pas d’une ferme volonté de changer radicalement les choses. Mais on a le temps de voir venir !